Ce dimanche en quatre minutes, l'Olympique de Marseille s'est sabordé. Face à une équipe de Bordeaux qu'il n'avait plus battue chez elle depuis maintenant quarante-quatre ans, le club phocéen a annihilé toutes ses chances de victoire en écopant coup sur coup de deux cartons rouges. Il devient le club le plus sanctionné cette saison dans les cinq grands championnats européens.



Avec ses deux rouges directs reçus par Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e), Marseille devance désormais Montpellier (6 rouges) sur le plan national. En Espagne, Alaves en cumule six. En Italie, la Juventus et la Spezia en sont à cinq chacune. Du côté de l'Angleterre, Arsenal mène la danse avec quatre rouges. Enfin, du côté de l'Allemagne, Hoffenheim a aussi écopé de quatre biscottes écarlates.

7 - Marseille a reçu 7 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens. Craquage. #FCGBOM pic.twitter.com/BrzG4VsPv0

— OptaJean (@OptaJean) February 14, 2021