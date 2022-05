OM : Un hommage prévu pour les victimes de Furiani contre Feyenoord

Minute de silence, brassard noir et messages sont au programme



Une demi-finale européenne à Marseille, 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘂𝘁 𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗿𝗲. Écrivons ensemble une nouvelle page de notre histoire, jeudi prochain à 21h à l’@orangevelodrome 🏟#TeamOM 👥🔵⚪️ pic.twitter.com/WsFBSLX2Ob

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 3, 2022

Air Albania Stadium.

La demi-finale retour de Ligue d'Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le Feyenoord se disputera jeudi soir. Cette date du 5 mai est hautement symbolique car relative aux victimes du drame de Furiani. Même si le Parlement a fait de ce jour une date sans le moindre match, la compétition étant organisée par l'UEFA, les hommes de Jorge Sampaoli tenteront de renverser la vapeur, 1 semaine après le revers concédé aux Pays-Bas (3-2). Comme le rapporte L'Equipe, la soirée sera l'occasion d'un hommage aux victimes, grâce notamment à plusieurs concessions de la part de l'instance européenne.Ainsi, une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi. En outre, un brassard noir sera arboré par les joueurs des deux formations dans ce match européen. De plus, un texte sera déclamé par le speaker de l'Orange Vélodrome et différents messages seront diffusés sur les écrans géants du stade. Pour rappel, le 5 mai 1992, avant la demi-finale de Coupe de France entre le Sporting et l'OM, une tribune s'est effondrée engendrant un bilan dramatique de 19 morts et 2 357 blessés.Sur le plan sportif, l'Olympique de Marseille tentera de rebondir de la plus belle manière possible. Défaite deux fois consécutivement toutes compétitions confondues par Feyenoord (3-2) et l'OL (0-3), la formation de Jorge Sampaoli pourrait se qualifier pour la finale de la nouvelle compétition européenne. Si tel devait être le cas, elle affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'AS Rome et Leicester (aller 1-1), le 25 mai prochain sur la pelouse de l'