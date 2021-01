OM : Un groupe amoindri pour affronter Montpellier

Mercredi soir à l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille aura très certainement à cœur d'entamer son année 2021 de meilleure façon que 2020 ne s'était terminé. Battu à Angers, le 23 décembre dernier (2-1), l'effectif d'André Villas-Boas avait affiché un visage assez terne. Le technicien avait dressé un constant sans appel en conférence de presse : "Sur les trois derniers matchs, on n'a pas atteint notre objectif. On n'était pas au niveau. C'est une mauvaise manière de terminer l'année, d'autant que nos adversaires au classement ont fait le travail et qu'on se retrouve cinquièmes. On s'est effondré en fin d'année. Peut-être à cause de la fatigue, de la fatigue mentale. Mais on doit être plus concentrés. C'est la première chose qu'on doit améliorer à la reprise. J'espère que la pause va nous faire du bien."

Sans Sanson, Amavi et Rongier contre Montpellier

Pour la réception de Montpellier (21 heures), l'OM ne pourra pas compter sur plusieurs éléments. Jordan Amavi (touché au niveau du mollet), Morgan Sanson (à la cuisse) ne sont pas dans le groupe retenu par André Villas-Boas. Valentin Rongier également, étant donné qu'il est suspendu pour le match face au club héraultais.



👥 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 a convoqué un groupe de 2️⃣0️⃣ joueurs pour le premier match de 2021 face à Montpellier à l'@orangevelodrome 🏟️ #OMMHSC pic.twitter.com/EKkeZGiAp8

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2021

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu, Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Perrin, Kamara, Khaoui, Strootman, Gueye, Cuisance, Oké, Germain, Thauvin, Benedetto, Payet, Radonjic.