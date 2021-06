Jorge Sampaoli voit grand pour la saison à venir. Le coach olympien veut s’entourer des meilleurs joueurs pour mener à bien sa mission et il n’hésite pas à scruter les talents des grands clubs européens. Ainsi, et selon une révélation faite par L’Equipe, le technicien argentin aurait des vues sur un ailier du FC Barcelone.

Les négociations sont déjà en cours



L’ailier en question se nomme Konrad De La Fuente. Il aura 20 ans en juillet prochain et est considéré comme un grand espoir de la formation blaugrana. Ronald Koeman ne lui a fait jouer que deux matches la saison dernière, mais depuis un an il s’entraine régulièrement avec les pros. Intégré à la Masia en 2013, ce milieu offensif est doté d’une belle technique et serait également très rapide. Cet élément est d’origine haïtienne, mais il est de nationalité américaine.



Les négociations pour un transfert auraient déjà commencé. En raison d’un budget limité, l’OM espère accueillir ce prodige dans le cadre d’un prêt et avec option d’achat à la clé. Une solution qui n’arrange pas trop Barcelone. Les Catalans préféraient un transfert sec pour récupérer des liquidités, tout en incluant une clause de rachat au cas où De La Fuente venait à exploser en France. Il y a donc des obstacles à surmonter, mais les pourparlers restent en cours.