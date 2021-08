OM : Un dossier en préparation contre Galtier ?

Marseille travaille aussi sur l'altercation entre Kluivert et un membre de la sécurité de l'OM

Christophe Galtier serait dans le viseur de l'OM après le chaos vécu dimanche soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Au terme des échauffourées, l'entraîneur de l'OGC Nice s'est accroché physiquement avec David Friio, le directeur technique du club phocéen. D'après l'Olympique de Marseille, qui est en train de préparer un dossier au sujet du comportement de Galtier, l'entraîneur de Nice aurait giflé Friio comme le rapporte ce mardi L'Equipe. Une vidéo circule depuis ce mardi sur les réseaux sociaux et l'ancien coach de Lille semble bien s'en prendre à Friio de façon assez violente.

En outre, durant les nombreux moments chauds vécus, Justin Kluivert, l'attaquant de l'OGC Nice, aurait lui ciblé Gallé Baldé, le membre de la sécurité, selon des clichés de l'OM. Baldé aurait frappé le joueur à plusieurs reprises, d'après ce qu'a indiqué l'OGC Nice dans un communiqué. Dans des images diffusées par RMC Sport, filmées au pied du bus marseillais, le fils de Patrick Kluivert a échangé des sourires avec Baldé, dans une ambiance bien plus apaisée et propice à la discussion. Alors que Vincent Labrune, le président de la LFP, aurait demandé de l'aide au gouvernement afin d' "apporter des solutions pérennes pour une meilleure sécurisation des matchs de football", la commission de discipline de la LFP, devra statuer sur les évènements de dimanche soir et se réunira mercredi à 18 heures afin de faire le point sur les différents incidents.