Discret mais apprécié au sein du club, Felipe Saad aura une nouvelle fonction à l'Olympique de Marseille. L'ancien défenseur a été nommé coordinateur sportif du club, comme annoncé ce mardi dans un communiqué officiel publié sur les différents supports digitaux.

Felipe Saad avait intégré l'Olympique de Marseille l'été dernier en qualité de "traducteur et observateurs des adversaires". Comme indiqué par L’Équipe, l'une de ses prochaines missions consistera à prendre en charges les recrues du club qui sont en prêt. « Merci à toutes les personnes qui me permettent d'apprendre au quotidien et qui me donnent l'opportunité de vivre cette passion effervescente dans le cœur du projet », a écrit l'ancien joueur de Caen sur les réseaux sociaux.