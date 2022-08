Igor Tudor, le nouveau coach de l’OM, ne voue pas une grande estime à Dimitri Payet. Cela s’est encore vérifié dimanche soir lors de la rencontre des Phocéens face à Brest (1-1, 2e journée). Comme face à Reims, la journée précédente, le Réunionnais a démarré le match sur le banc.

Payet « pas plus important » que les autres

Avant la rencontre, le technicien croate a été invité au micro d’Amazon Prime à justifier cette décision. Curieusement, il n’a pas souhaité s’attarder sur ce cas personnel, se contenant de lâcher qu’il « y a d’autres joueurs importants sur le banc » et que l’équipe qui sera alignée la semaine prochaine « sera peut-être différente. »



Alors qu’il était capitaine de l’OM il y a encore quelques semaines et titulaire lors de 28 des 31 matches de championnat qu’il a joués la saison dernière, Payet ne doit pas trop apprécier son nouveau statut. Mais, l’ex-international ne laisse rien transparaitre de ses émotions. A chaque fois qu’on a fait appel à lui, il a répondu présent et s’est montré irréprochable dans l’engagement. Ça a encore été le cas au Stade Francis Le Blé. A l'issue de ce match, Igor Tudor n'a d'ailleurs pu que reconnaitre la bonne prestation de son numéro 10 : "Ils (Dimitri Payet et Alexis Sanchez, ndlr) ont été bons et ont effectué de bonnes entrées. Ils ont essayé beaucoup de choses, malheureusement on n’a pas réussi à obtenir le résultat qu’on voulait, mais on a joué contre une belle équipe, il faut le souligner."