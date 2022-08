OM - Tudor : "Je vois Payet en progression"

Dimitri Payet doit prendre son mal en patience. En 3 apparitions en Ligue 1 depuis l'entame de la saison, il n'a en effet disputé que 59 minutes de jeu et n'a jamais été titularisé par Igor Tudor face à Reims (4-1), Brest (1-1) puis Nantes (2-1). Toutefois, si une certaine incompatibilité semble se dessiner entre les deux hommes, en interne, le club phocéen a indiqué à L'Equipe que le statut de remplaçant du numéro 10 n'était qu'une "question purement physique". Ce vendredi en conférence de presse, le technicien croate a estimé voir son joueur "en progression", laissant la porte à ouverte à une possible titularisation prochaine.

"Stimulant" d'affronter une équipe comme Nice

Dès ce dimanche à Nice, pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 ? Il faudra patienter pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone s'est montré stimulé par la perspective de défier le club azuréen dans une Allianz Riviera qui ne comptera pas de supporters de l'OM, interdits de déplacement alors que débordements importants avaient eu lieu l’an passé. "Nice est un club qui a beaucoup investi, a des joueurs forts, c'est très stimulant d'affronter une équipe comme ça", a analysé le coach de l'OM, avec l'espoir que "la situation restera à la normale" sur le terrain.



Quant au tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a placé l'OM dans le groupe D avec l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Club Portugal, Tudor est apparu satisfait. "On pouvait prendre pire ! Il faut bien préciser que tous les matchs sont difficiles en Ligue des Champions, mais on était dans le quatrième chapeau, on savait qu'on allait sans doute tomber sur des grosses équipes", a-t-il affirmé.