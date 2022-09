Gerson n'a pas été retenu par le Brésil lors de la fenêtre internationale qui vient de s'achever. On est loin du scoop. Le milieu de terrain de l'OM ne flambe pas véritablement depuis le début de saison. Et Igor Tudor s'en rend compte au quotidien.



L'entraîneur de l'équipe provençale va tout de même titulariser l'ancien du Flamengo, vendredi soir à Angers en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Le technicien croate l'a confirmé jeudi devant les médias.

L'OM joue son avenir européen contre le Sporting



"C'est un joueur important pour nous et j'en attends plus. A lui de montrer qu'il peut être décisif surtout quand il joue dans les trois de devant", a déclaré Igor Tudor au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.



Une manière pour le coach olympien de titiller le gaucher auriverde afin d'en tirer le meilleur. L'OM a besoin d'une victoire face au SCO, après le nul concédé contre Rennes (1-1), et avant la réception du Sporting en Ligue des champions.



La double confrontation face aux Portugais décidera très probablement du sort des Marseillais en C1, eux qui ne comptent aucun point après deux journées.