OM: Tudor encense Alexis Sanchez, qu'il considère comme un "alien"

En recrutant Alexis Sanchez en début de saison, l'Olympique de Marseille avait créé la sensation. Le CV bien rempli du joueur notamment passé par le FC Barcelone, parlait pour lui-même. La fin de saison approchant, force est de constater que le choix de Pablo Longoria fut le bon, tant le Chilien a brillé cette année. Buteur à 17 reprises toutes compétitions confondues, l'ancien joueur d'Arsenal est l'un des principaux artisans de la possible qualification de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine.

"C'est un joueur irremplaçable"

En conférence de presse avant le match contre Angers ce dimanche (20h45), Igor Tudor est revenu sur le niveau de son attaquant. Selon son coach, Sanchez n'a rien à envier aux meilleurs joueurs de la planète. "C'est un joueur clé pour nous. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c'est quelqu'un de très normal, de très humble. Il ne se comporte pas comme une star. Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il juste derrière. C’est un joueur irremplaçable. Quand il n’est pas là, on le ressent", reconnaît le coach croate.