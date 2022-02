L'affaire n'est pas nouvelle, car connue depuis plusieurs semaines au sein de l'Olympique de Marseille. Trois éléments évoluant avec les jeunes du club phocéen avaient été mis à pied au mois de janvier dernier, suite à leur implication dans une affaire de petite fraude à la sécurité sociale. Le club marseillais a finalement décidé de se séparer définitivement des trois hommes.



Selon les informations délivrées ce vendredi par RMC, l'un des membres du trio était sous contrat professionnel avec l'OM, mais aucun ne s'est entraîné cette saison avec le groupe pro. Leur identité n'est par ailleurs pas dévoilée. Il leur serait reproché d'avoir été embarqués par "un contact peu recommandable" dans un processus de petite fraude. Affiliée au club, leur mutuelle aurait été utilisée pour de faux soins, avec remboursement à la clé. Mais l'organisme s'en est aperçu et l'a signalé à l'OM.

Très marqués

Le média explique que les trois jeunes âgés de 19 ans sont "très marqués" par l'épisode. Ils estiment "avoir été abusés" et pourraient bien porter l'affaire devant les autorités compétentes puisqu'ils "envisageraient de porter plainte contre la personne" ayant profité d'eux et de leur mutuelle.