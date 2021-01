Après la défaite face à Nîmes, les murs ont tremblé dans le vestiaire marseillais. Réprimandés par leur président Jacques-Henri Eyraud, les joueurs de l'OM ont ensuite eu une conversation animée et centrée autour de la « guéguerre » entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Une discussion plutôt houleuse mais sans violence physique, même si d'après RMC Sport, Steve Mandanda a dû intervenir. Si l'intégralité des échanges n'a pas été dévoilé, les reproches entre le Réunionnais et l'Orléanais, eux, ont bien fuité. Dans un premier temps, c'est Payet qui a ouvert les hostilités. Pour lui, Thauvin est un individualiste : « Je pense que tu joues un peu trop pour ta gueule et tes stats, je ne sais pas si ta fin de contrat a quelque chose à voir là-dedans... ». Si le principal concerné n'a pas tout de suite répliqué, la remarque de son coéquipier n'est pas passée. De son côté, Florian Thauvin n'accepte pas les reproches de Payet, loin d'être exemplaire et dans un mauvais état physique.

"Quand on est un joueur de l’Olympique de Marseille, on doit être capable d’avoir du caractère, d’assumer et de montrer autre chose que ce qu’on a montré sur les deux derniers matchs. Il faut une grande remise en question individuelle et collective."

Différents points de discorde



Bien sûr, ce ne sont pas les seules raisons qui expliquent cette animosité entre les deux joueurs de l'OM. Il faut creuser bien plus profond. Une sorte de rivalité est née entre les deux internationaux français d'après L'Equipe. Et pour cause, André Villas-Boas, entraîneur de l'équipe phocéenne, les met constamment en concurrence. Lorsque Steve Mandanda s'est blessé, son brassard de capitaine a dû être réattribué le temps de son absence. Si le Portugais hésitait entre Payet et Thauvin, c'est finalement ce dernier qui l'a obtenu. Un choix qui n'a pas du tout plu au Réunionnais.



Même chose pour les penalties. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Et lorsque l'un en rate un, ou deux, il doit laisser sa place à l'autre. Une décision peut-être malsaine de la part de l'entraîneur. Plus récemment, le dernier point de discorde n'est autre que le salaire et la prolongation de Payet. En fin de contrat, Thauvin espérait être prolongé par le club pour qui il a tant donné. Si l'OM a bien proposé une prolongation au joueur, cette dernière n'était pas assez satisfaisante. Le salaire n'ayant pas beaucoup augmenté. Alors quand le champion du monde 2018 a appris que Payet, lui, prolongeait jusqu'en 2024, et en plus en acceptant de baisser son salaire, c'était la goutte d'eau. Florian Thauvin s'est senti « trahi » par le milieu qui initialement ne voulait pas voir son salaire être baissé et qui a « négocié dans le dos » de l'équipe phocéenne. Tous ces éléments poussent Florian Thauvin à quitter l'OM : « Vous dites que je suis le joueur majeur de l’équipe, mais je n’ai pas la reconnaissance salariale qui va avec ».

