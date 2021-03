OM : Thauvin laisse la porte ouverte à une prolongation

Florian Thauvin n'a pas su, pour le moment, démontrer son niveau dans la saison actuelle de l'OM. Absent durant la quasi-totalité de l'exercice précédent en raison d'une blessure au niveau des ligaments de la cheville, il a dû être sur le flanc de septembre à mars 2020, avant que la saison de Ligue 1 ne soit arrêtée par la suite. Ce vendredi en conférence de presse, il a affiché un avis lucide sur son rendement, trop insuffisant pour un joueur qui possède le statut de leader technique.

"Les cartes sont redistribuées" pour une possible prolongation

Autrement dit, il me faudrait un an. Les gens l'ont oublié. Pendant que les gens travaillaient, moi j'étais en soins tous les jours. Ce retard, il faut le rattraper, il faut du temps. Comme tout le monde, j'ai souffert des mauvais résultats, des mauvaises performances de l'équipe. Quand tu reçois moins de ballons, c'est plus compliqué. Cela a été une période très délicate pour tout le monde, pour le club. Le plus important, c'est que la page soit tournée", a justifié le champion du monde 2018, auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1 jusqu'ici cette saison. "Déjà, il y a plusieurs choses, j'ai subi une longue blessure l'année dernière. Il faut autant de temps pour retrouver son meilleur niveau.





Au sujet de son contrat, qui s'achèvera en juin prochain, le natif d'Orléans l'a évoqué sans détour, lui qui n'avait pu parvenir à un accord en décembre dernier. Il s'attendait à ne pas être dans des dispositions optimales. "Je savais que ce serait une saison difficile pour moi. Un joueur qui se retrouve en fin de contrat se pose toujours des questions, il n'est pas à 100 %. Le physique et la tête... vous ne pouvez pas tirer le meilleur de vous-même", a indiqué Thauvin. Quid d'une prolongation ? Il a ouvert la porte à cette possibilité, alors que la structure de l'OM a changé avec les nominations de Pablo Longoria comme président et Jorge Sampaoli comme entraîneur : "Pourquoi pas, à partir du moment où il y a une nouvelle direction, les cartes sont redistribuées. On verra."