Et si Florian Thauvin prolongeait son contrat avec l’Olympique de Marseille ? Ce qui semblait improbable il y a encore quelques semaines émerge désormais comme très plausible. La situation de l’international français du côté du Vélodrome a fortement évolué récemment. Plutôt que d’aller tenter sa chance ailleurs, le champion du monde est enclin à poursuivre avec les Phocéens au-delà de l'exercice en cours et c’est un souhait qui est partagé par sa direction.

Sampaoli veut retenir Thauvin

Avant la trêve internationale, l’ancien bastiais avait indiqué que sa porte était ouverte pour la reprise des négociations. La direction olympienne l’a prise au mot et les deux parties se seraient de nouveau approchées. La volonté de Jorge Sampaoli, le nouveau coach de l’équipe, de garder cet élément dans son effectif n’est pas étrangère à ce changement de cap. Tout plaide donc en faveur d'un nouveau deal.

Thauvin (28 ans) avait déjà reçu une offre de prolongation il y a quelques mois, mais il l’avait déclinée car cela ne correspondait pas avec ses exigences salariales. Aujourd’hui, mesurant l’impact de la crise sanitaire sur les finances du club, il n’aurait pas les mêmes prétentions et est disposé à faire des efforts de ce côté-là. Notons aussi que l’intérêt à son endroit de la part de l’AC Milan s’est aussi estompé, et la possibilité de rejoindre la Liga ne le tente pas plus que cela.



Thauvin compare Sampaoli à Bielsa :