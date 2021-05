OM : Thauvin a refusé de rejoindre l'OL

Après avoir signé pour cinq ans en faveur des Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a dévoilé certains détails sur des prétendants. Courtisé par l'OL avant son départ de l'OM vers le Mexique, le champion du monde 2018 - 281 matches sous le maillot du club phocéen - a expliqué avoir recalé le club dirigé par Jean-Michel Aulas, principalement par respect envers les supporters de l'Orange Vélodrome. "J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours", a-t-il avoué à Éric Di Meco dans un entretien accordé au site officiel de l'Olympique de Marseille.

Un choix assumé par Thauvin, convaincu par les Tigres

Sondé sur une possible réflexion influencée par le désir de ne pas avoir à affronter l'OM après son choix, le natif d'Orléans a répondu par l'affirmative : "Oui, c'est forcément quelque chose tu prends en compte. J'avais la possibilité de rester en Europe, d'aller dans les clubs rivaux. Mais je n'avais pas forcément envie de ça", a glissé le joueur, qui a apprécié l'attitude des dirigeants des Tigres à son égard. "Je fais les choses avec le cœur. Quand j'échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n'aie pas à affronter l'OM", a dévoilé l'ancien élément du club phocéen.