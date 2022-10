Excellent depuis le début de la saison chez les Phocéens, le latéral gauche d'Arsenal Nuno Tavares assure qu'il ne pense pas à prolonger son séjour à l'Olympique de Marseille. Pour rappel, Tavares est actuellement prêté à l'OM sans option permanente.

Tavares ne devrait pas rester

L'international portugais U21 a été remarquable jusqu'à présent cette saison et a déclaré : "L'avenir ? Je n'y pense pas. Je vis le moment présent, jour après jour. Je n'ai pas de pensées, je garde les pieds sur terre. La Coupe du monde ? Je n'y pense pas vraiment. Mon objectif est de faire du bon travail à l'OM." Aux dernières nouvelles, Arsenal a refusé d'envisager une option d'achat lors des discussions avec le président olympien Pablo Longoria et leur insistance sur le fait que Tavares n'est pas à vendre demeure intacte. Longoria a subi une expérience similaire la saison dernière avec un certain William Saliba.