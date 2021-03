Thauvin préservé



🔜 #CRFCOM

Le groupe sélectionné par 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 avec le retour d’@hi04ro30ki 🔵⚪️ pic.twitter.com/dUB5bJC8NU

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2021

Avec seulement deux victoires lors de ses treize dernières sorties, toutes compétitions confondues,. Alors que, Nasser Larguet a convoqué une dernière fois son groupe, pour disputer un seizième de finale de Coupe de France ce dimanche, face à Canet-en-Roussillon (21h). Et il va manquer du monde.Du beau monde même, puisque deux absents de marque sont à noter dans le groupe sélectionné par Nasser Larguet.Le portier marseillais est laissé au repos et sera remplacé par Yohann Pelé, comme ce fût le cas lors de la dernière sortie de l'OM en Coupe de France (face à Auxerre).Quant à Florian Thauvin, il est lui aussi préservé. L'occasion peut-être pour Bamba Dieng ou Valère Germain de débuter la rencontre., lui qui était suspendu et absent lors des deux derniers matchs de son équipe. Face au Canet, pensionnaire de National 2, l'Olympique de Marseille part large favori et n'aura pas le droit à l'erreur.