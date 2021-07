OM : Sampaoli voudrait recruter Ben Arfa

Il est difficile d'imaginer ce que pourra donner le visage de l'Olympique de Marseille sur le terrain mais le recrutement effectué jusqu'alors par le club phocéen démontre une cohérence certaine. Avec les arrivées de Gerson, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder et de Mattéo Guendouzi, le club phocéen pourrait encore se renforcer alors que Pau Lopez a été aperçu dans la citée phocéenne, ce mardi. L'OM ne perd pas de temps et le club aurait ciblé, par le biais de son entraîneur, un autre possible renfort : Hatem Ben Arfa. Libre depuis la fin de son contrat du côté des Girondins de Bordeaux (24 matchs, 2 buts), le milieu offensif âgé de 34 ans serait très apprécié par Jorge Sampaoli qui voudrait le recruter selon des informations de L'Equipe.

Ben Arfa voudrait rester en Ligue 1

Ainsi, un premier contact aurait été tissé entre les deux hommes il y a de cela deux semaines, alors que le joueur se trouvait en vacances en Tunisie. Par le passé, Sampaoli avait déjà tenté de recruter Ben Arfa pour son FC Séville, il y a cinq ans, mais alors que tout était réglé au niveau contractuel, le natif de Clamart avait opté pour le PSG. L'Equipe précise que Sampaoli devra toutefois tenter de convaincre son président, Pablo Longoria, sur ce dossier. Alors que Ben Arfa est rentré de Tunisie et affine sa forme physique à Paris selon la source, il aurait décliné une offre "très alléchante" formulée par l'AEK Athènes, avec la priorité de rester en Ligue 1. Reste à savoir si son futur s'écrira du côté de l'Orange Vélodrome, dix ans après avoir quitté l’OM pour tenter l’aventure à Newcastle.