OM : Sampaoli vise « trois ou quatre joueurs »

Sampaoli : « Une victoire nous permettrait de nous éloigner un peu de la meute »



Oppositions à l’entraînement à la veille de #OMFCN pour 𝗻𝗼𝘀 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀, dans 𝐥𝐚 𝐣𝐨𝐢𝐞 et 𝐥𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐞𝐮𝐫 😁 pic.twitter.com/uNf7uaPhHG

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 19, 2022

Milik de retour

A la veille de la rencontre de la 33eme journée de Ligue 1 contre le FC Nantes (coup d’envoi à 21 heures), Jorge Sampaoli a parlé du prochain marché des transferts de l’OM, mardi en conférence de presse. L’entraîneur de la formation phocéenne a notamment évoqué l’envie de recruter « trois ou quatre joueurs ». « En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio (le directeur technique) et Pablo Longoria (le président), on prépare le mercato, on donne des noms pour renforcer l’effectif, a détaillé l’Argentin. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y aura des départs. L’idée est de garder la base actuelle et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Bien sûr, cela dépendra aussi de notre participation ou pas en Ligue des Champions. On aura une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. Après, nous, on a toujours des noms et des remplaçants qui sont prêts sur notre petit cahier ! »Après la défaite au Parc des Princes face au Paris-SG (1-2), dimanche soir, l’entraîneur de l’OM a aussi évidemment évoqué le match contre Nantes et la 2eme place du Championnat détenue actuellement par l’équipe méridionale, alors que Monaco accueillera Nice et que Rennes sera à Strasbourg, mercredi dans une soirée importante. « C'est une journée-clé, stratégique pour nous, même si rien ne sera définitif. Il est important de gagner, une défaite pourrait même nous faire reculer au classement. Des concurrents directs s'affrontent, une victoire nous permettrait de nous éloigner un peu de la meute. »A noter qu’Arkadiusz Milik effectue son retour dans le groupe de l’OM après avoir manqué les 5 dernières rencontres. L’attaquant polonais s’était blessé avec sa sélection aux ischio-jambiers. Valentin Rongier, contraint de sortir face au PSG dimanche, sera bien là face aux Canaris, tandis que Cengiz Ünder, Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi seront absents (blessés).