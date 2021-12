OM - Sampaoli : "Un de nos meilleurs matchs dans le jeu"

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMSDR 1️⃣-1️⃣

Nos Olympiens prennent un point sur la dernière rencontre de l'année.



🔜 Rendez-vous le 2 janvier pour les 1/16 de finale de @coupedefrance pic.twitter.com/7d5ZcBUKF3



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

"Beaucoup de matchs où on a été supérieur à nos adversaires"

Jorge Sampaoli a apprécié, dans le jeu, la prestation réalisée par l'Olympique de Marseille face à Reims, mercredi soir à l'Orange Vélodrome afin de conclure l'année 2021 (1-1). Si son équipe a dû s'en remettre à un penalty tardif inscrit par Dimitri Payet afin d'arracher un point (98ème minute, dans le temps additionnel), elle a su montrer un visage d'ensemble satisfaisant à ses yeux. "On a fait une très bonne première période et je ne suis pas sûr que l'adversaire ait franchi la ligne médiane pendant les quarante-cinq premières minutes. Mais on n'a pas réussi à marquer malgré nos nombreuses occasions, et Reims qui n'était quasiment jamais sorti de sa moitié de terrain se retrouve à mener", a expliqué le coach en conférence de presse, dans des propos relatés par L'Equipe. Avouant connaître un sentiment de frustration, il a noté une marge de progression :Troisième de Ligue 1 à la trêve, avec un deuxième match consécutif sans défaite dans le Championnat de France, Marseille a su se montrer au niveau, dans un certain registre selon Sampaoli., a-t-il expliqué alors qu'il était questionné sur la raison de la sortie de Milik pour l'entrée d'un ailier (Konrad De La Fuente, ndlr). Invité à dresser un bilan de la mi-saison de l'OM, le vainqueur de la Copa America 2015 avec le Chili a été positif : "Je trouve qu'on est très compétitif dans ce championnat. On a fait beaucoup de matchs où on a été supérieur à nos adversaires, on n'a pas beaucoup perdu contre les équipes de la première partie du tableau, c'est plus difficile contre les équipes de bas de tableau."