OM : Sampaoli souhaite encore quelques recrues

🎙 Suivez en direct la conférence de presse avant la rencontre #OGCNOM avec 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 et 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 sur notre chaîne @TwitchFR 📲⚪️🔵

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 20, 2021

"Il manque quatre ou cinq joueurs dans l'effectif"

Jorge Sampaoli a effectué une petite mise au point ce vendredi en conférence de presse. Avant le déplacement à Nice, dimanche soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 (20h45), le technicien argentin de l'OM s'est longuement confié sur le thème du mercato, alors que la fenêtre des transferts se refermera le 31 août prochain. Bien conscient du fait que son équipe n'était pas encore complète au niveau de sa structure générale, il a confié ses craintes quant au futur et le possible déséquilibre à prévoir., a-t-il indiqué, alors que l'OM a encaissé quatre buts en deux matches disputés jusqu'ici dans le championnat de France.Concernant la très probable arrivée de Pol Lirola, actuellement à la Fiorentina, Sampaoli a livré son opinion : "Pol Lirola, on a cette intention depuis la fin de la saison dernière. Il a été très bon avec nous et il y a plusieurs éléments à voir. Son arrivée n'est pas confirmée", a-t-il assuré avant d'évoquer le départ de Dario Benedetto à Elche : "Pour Pipa, ce n'est pas confirmé. Au moins de notre côté selon les informations que j’ai du club (l'OM a officialisé le départ après la conférence de presse, ndlr). Mais si c'est le cas, il y a beaucoup de choses à voir pour savoir quel profil prendre pour le remplacer en prenant aussi en compte le retour de Milik."Si Marseille pourrait donc s'atteler à s'activer dans le secteur offensif, Sampaoli doit encore prendre le temps de la réflexion :, a-t-il clamé.