OM - Sampaoli : "Si on doit jouer ce match, on le jouera"

Sampaoli demande de la clarté à la Ligue, Petkovic veut faire de son mieux



🎙 Suivez en direct la conférence de presse d’Amine Harit et Jorge Sampaoli avant le match #FCGBOM en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 6, 2022

Les joueurs sont des acteurs et on ne respecte pas leur état physique et psychologique. On ne respecte pas non plus les supporters. Je suis très déçu de la situation

Pour une fois, Jorge Sampaoli n'a que très peu évoqué le thème de la tactique avant une rencontre de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, son futur opposant, Bordeaux, est frappé par la pandémie de Covid-19 avec de nombreux cas positifs. Alors forcément, la question du maintien de la rencontre a été abordée en dépit de la demande de report formulée par les Girondins auprès de la Ligue. "Pour l'instant, il n'y a aucun changement, cela va se jouer. Je ne connais pas la date butoir.. Je veux une égalité pour tout le monde", a glissé le technicien argentin dans des propos relatés par RMC Sport.L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a indiqué qu'il comptait plusieurs joueurs absents à l'entraînement de ce jeudi (Milik, Gerson, Mandanda, Rongier, Alvaro), pour divers motifs, sans préciser les éléments touchés par le coronavirus. Il a également demandé plus de clarté à la Ligue. "J'ai un peu l'impression qu'on prend des décisions sur des spéculations, j'ai peur qu'il n'y ait pas décisions claires prises., a commenté l'entraîneur de l'OM, qui n'a plus gagné à Bordeaux depuis 44 ans.Dans le camp d'en face, Vladimir Petkovic a jugé qu'il aurait une visibilité plus nette à partir de vendredi, et le dernier entraînement avant le match. D'ici là, l'ancien sélectionneur de la Suisse devra faire avec une situation très incertaine, même si il a confirmé les forfaits de Jimmy Briand (béquille) et Amadou Traoré (cuisse). Les Girondins dénombreraient 14 joueurs malades du Covid-19, selon L'Equipe, ce qui engendrera un appel aux jeunes, comme face à Brest en Coupe de France (défaite 3-0). "a expliqué l'entraîneur des Girondins. Présent à ses côtés, Admar Lopes a pesté contre la Ligue :, a indiqué le directeur technique.