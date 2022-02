OM : Sampaoli s'attend à un match "difficile" contre Angers

Pour l'OM, la série s'est arrêtée à 5. Défait par Lyon mardi soir en match en retard de la 14ème journée (2-1), le club phocéen est resté invaincu durant 5 matchs consécutifs en Ligue 1 avant de tomber sur la pelouse du Groupama Stadium. Une défaite qui a été motivée par un facteur précis aux yeux de Jorge Sampaoli, qui s'est expliqué ce jeudi en conférence de presse. "Pourquoi a-t-on perdu contre l'OL? On n'a pas su lire le jeu. Les joueurs étaient en attente, passifs, et n'étaient pas prêts pour ce genre de situation. Si un joueur n'est pas en mesure de comprendre le jeu, ce sera difficile d'avoir un bon rendement", a argué le technicien argentin, dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Avec Kolasinac et Bakambu d'entrée ?

Le calendrier ne laisse pas le temps de souffler pour le troisième de Ligue 1, qui va recevoir Angers, vendredi soir en ouverture de la 23ème journée du Championnat de France (21 heures). À cette occasion, l'Orange Vélodrome pourra afficher complet car la levée des jauges de 5.000 spectateurs dans les stades est effective depuis le 2 février., a confié Sampaoli.Quant à l'opposition face à Angers, qui occupe la 12ème position du classement et reste sur un revers concédé face à Saint-Étienne (0-1), le natif de Casilda a reconnu s'attendre à un match compliqué, notamment car Marseille n'aura que 3 jours de récupération, contre plus d'une semaine pour les joueurs de Gérald Baticle. "Il va falloir faire des changements, face à l'enchaînement des matchs et à l'accumulation de la fatigue. C'est un match difficile, parce que l'adversaire est moins fatigué",, a commenté Sampaoli.