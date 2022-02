L’OM s’est facilement imposé à Baku contre Qarabag (3-0), jeudi lors du barrage retour de la Ligue Europa Conférence, mais le scénario aurait pu être tout autre sans le fair-play de Gurban Gurbanov, le coach de la formation azerbaïdjanaise. A la 34e minute, ce dernier a demandé à ses troupes d'avouer à l'arbitre que leur attaquant sénégalais Ibrahima Wadji avait inscrit un but de la main. Ses joueurs se sont exécutés et l’homme en noir est revenu sur sa décision, lui qui n’avait pas vu l’infraction en temps réel.

"A sa place, j’aurais célébré"

L’attitude de Gurbanov a été saluée de toute part. Et celui qui a eu les mots les plus plaisants à son égard n’est autre que Jorge Sampaoli. Après la rencontre, le coach marseillais s’est dit admiratif devant autant de classe, et a indiqué qu’il n’aurait peut-être pas agi de la même sorte si les rôles étaient inversés. "Je voulais saluer son sentiment d’honnêteté. Un sentiment de haut niveau. Sincèrement avec notre urgence de gagner, je n’ai jamais vu un geste comme celui de Gurbanov. Je ne sais pas si à sa place, j’aurais accepté qu’on annule le but. Je l’aurais sans doute célébré", a déclaré le technicien argentin.