OM : Sampaoli répond à l'intérêt du club

Jorge Sampaoli a enfin pris la parole concernant son futur. L'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro - troisième du championnat brésilien - s'est exprimé en conférence de presse. Il a notamment évoqué l'intérêt de l'Olympique de Marseille à son égard. Alors que le club phocéen est intéressé par sa venue, et que des rumeurs d'un possible désir réciproque ont commencé à naître, le technicien argentin a répondu.

"Que l'équipe gagne ses trois derniers matchs"

Considérant que le championnat brésilien s'achève le 26 février prochain, Sampaoli a mis en avant l'intérêt collectif de son équipe. "Mon intérêt à moi, c’est que l’Atlético termine le plus haut possible. J’ai beaucoup d’espoir que cette nouvelle équipe, formée très récemment, réalise quelque chose d’important pour le club. La seule chose qui m’intéresse, c’est que l’équipe gagne ses trois derniers matchs", a-t-il expliqué devant les journalistes au terme de la rencontre face à Fluminense (0-0). Le score de parité obtenu contre Fluminense était une nouvelle occasion manquée par l'équipe de Sampaoli de se rapprocher des leaders. L'Atlético est troisième avec 61 points, cinq de moins que l'Internacional et quatre de moins que Flamengo.