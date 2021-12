OM : Sampaoli redoute le déplacement à Strasbourg

Qualifié pour un barrage d'accession pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence après sa victoire en Ligue Europa face au Lokomotiv Moscou jeudi soir (1-0), l'Olympique de Marseille n'aura que peu de temps devant lui car dès dimanche, le club phocéen affrontera Strasbourg pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1 (17 heures). Un déplacement qui s'annonce compliqué à en juger par la force de frappe démontrée par les joueurs de Julien Stéphan. En effet, avec 34 buts inscrits, le club alsacien demeure la deuxième meilleure attaque du Championnat de France derrière le PSG et ses 36 réalisations.

"Ce sera un match très difficile si on ne fait pas ce qu'il faut"

🎙 Suivez la conférence de presse de 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘀 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant la rencontre #RCSAOM en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲

Ce vendredi, Jorge Sampaoli a indiqué s'attendre à une opposition relevée pour l'OM, conscient des qualités de Strasbourg qui compte notamment dans ses rangs Ludovic Ajorque, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 réalisations. "On sait qu'on affronte une équipe de Strasbourg en excellente forme offensivement., a glissé le technicien argentin devant les médias, certain que la mission de l'OM pourrait être complexe. "Ce sera un match très difficile si on ne fait pas ce qu'il faut, ou qu'on ne choisit pas les bons joueurs".Moins à l'aise dans le jeu par rapport au début de saison qui avait été dynamique, le club phocéen doit nécessairement complexifier son style afin de poser plus de problèmes aux adversaires, d'après Sampaoli. "Nos adversaires ont la connaissance de notre jeu mais nous avons aussi la connaissance de la manière qu’ils ont de nous faire mal. Cela passe par la stratégie. Neutraliser un style de jeu est plus simple qu’avoir la domination du jeu., a expliqué le natif de Casilda. Surpris par Brest lors de sa dernière sortie sur le plan national (défaite 1-2), l'Olympique de Marseille pourrait voir Strasbourg lui passer devant au classement en cas de revers.