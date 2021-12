C'est un match a priori très déséquilibré qui va se jouer ce dimanche sur la pelouse du stade Vélodrome (13h45). Les joueurs de l'Entente sportive Le Cannet-Rocheville (National 3) vont se frotter à ceux de l'Olympique de Marseille avec l'ambition secrète de créer l'exploit. Conscient de la prudence à avoir pour ce type de match, Jorge Sampaoli veut quant à lui profiter du moment pour redonner un peu de temps de jeu à certains joueurs, sans pour autant minimiser le danger face à un adversaire ultra motivé.



L'entraîneur phocéen devrait ainsi faire confiance à Steve Mandanda, mais également à Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi. Le trio offensif devrait être composé de Konrad De La Fuente, Arkadiusz Milik et Amine Harit. En revanche, Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de William Saliba et Cengiz Ünder. Quant à Dimitri Payet, il devrait débuter sur le banc.