OM : Sampaoli pointe un manque de régularité

Depuis le 22 septembre, et un match nul concédé sur la pelouse d'Angers (0-0), l'Olympique de Marseille marque clairement le pas. Battu par Lens lors de la journée suivante (2-3), le club phocéen a ensuite concédé un autre score de parité face à Galatasaray en Ligue Europa (0-0) avant de s'incliner à Lille, juste avant la trêve internationale (2-0). Cinquième au classement de Ligue 1, à 10 unités du PSG, l'OM recevra Lorient, ce dimanche à l'Orange Vélodrome (20h45) et une réaction est attendue de la part des joueurs. Toutefois, un résultat obligatoire, dans une certaine mesure, ne doit pas être évoqué, aux yeux de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, il a livré certains de ses sentiments à propos de la période traversée par son équipe.

"On affronte des équipes de plus en plus fortes et faites"

🎙 Suivez la conférence de presse de 𝗣𝗮𝘂 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘇 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant le match #OMFCL en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 15, 2021

"Aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours cette obligation de résultat. Il faut avoir des bons résultats. Oui, de ce point de vue, il faut gagner face à Lorient., a affirmé l'entraîneur de l'OM, dans des propos retranscrits par RMC Sport. Dans cette optique, les résultats obtenus ont pu freiner le développement de l'équipe, selon lui : "Il nous manque cette régularité. On affronte des équipes de plus en plus fortes et faites, alors qu'on a un groupe très jeune. Des gros matchs arrivent. On n'a pas le temps de se reposer, de préparer tout ça. Il faut qu'on soit le plus compétitif possible", a clamé le natif de Casilda.En outre, Sampaoli a également évoqué la situation de Steve Mandanda, qui n'est plus titulaire dans les buts de l'OM, et n'a plus joué depuis la victoire 3-1 contre l'AS Saint-Étienne le 28 août dernier.Pau est très bien aujourd'hui, Steve aussi. La concurrence est saine et sera comme celle des joueurs de champ. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera un pilier de l'équipe. Ainsi, lorsqu'ils seront tous les deux à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision", a assuré l'ancien sélectionneur de l'Argentine, ne considérant pas la hiérarchie comme totalement établie.