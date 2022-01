OM - Sampaoli : "Nous avons eu 22 occasions de marquer"

Sampaoli a vu un "monologue de Marseille" lors des 15 dernières minutes



77.5 - Marseille a enregistré un taux de possession de 77.5% contre Lille, son plus haut pourcentage lors d’une rencontre de Ligue 1 depuis le 4 mars 2018 face à Nantes (79.4%). L’OM avait également concédé le match nul 1-1 au Vélodrome. Vain. #OMLOSC pic.twitter.com/azlPiGliAr

— OptaJean (@OptaJean) January 16, 2022

77.5%

depuis le 4 mars 2018 face à Nantes (79.4%), lors d'un autre match nul (1-1).

. Mené au score en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, le club phocéen a en effet eu un joueur de plus en raison de l'expulsion de Benjamin André à la demi-heure de jeu. Par la suite, de façon logique, l'OM a multiplié les assauts vers le but gardé par Ivo Grbić, parvenant à égaliser avec le tir de Cengiz Ünder (75ème). Mais cette réponse à l'ouverture du score de Sven Botman (15ème) a été la seule au tableau d'affichage.Au terme de la rencontre, avec de nouveau deux points perdus sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, Jorge Sampaoli a eu du mal à masquer ses regrets, surtout au sujet des carences en finition de son groupe. "Je l'avais déjà dit, le jeu de transition nous met en difficulté et nous avons été mis en danger., a noté le coach argentin dans des propos relatés par L'Equipe.Définissant Lille comme "une équipe avec beaucoup d'expérience", le natif de Casilda a déploré le manque de "chance" de ses joueurs, sans toutefois enlever du mérite à son opposant. "Lille est une équipe très bien organisée, très bien structurée. Je l'ai dit, nous avons manqué d'efficacité", a analysé l'entraîneur de l'OM, soulignant que "les quinze dernières minutes, cela a été un monologue de Marseille".