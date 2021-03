Jorge Sampaoli a connu des débuts réussis dans le championnat français. Pour sa première sur le banc de l’OM, il a guidé les siens vers la victoire, mercredi dernier contre Rennes (1-0). Un résultat qu’il a à cœur de confirmer ce week-end contre Brest, mais aussi lors des matches suivants.



En conférence de presse ce vendredi, le coach argentin a affirmé qu’il était hors de question de négliger cette campagne, sous prétexte qu’il y a eu un grand retard accumulé sur les équipes de tête. « La première chose que nous faisons c'est d'essayer de redorer le blason du club, il y a de la frustration dans le groupe. On ne pense pas encore à la saison prochaine. Le poids sur les épaules des joueurs fait que l'objectif est de jouer libre », a-t-il confié.

« Mettre en place un projet collectif sans fracture »

Sampaoli a ensuite enchéri en indiquant que tout est réuni pour bien faire à Marseille, quoique les détracteurs du club en disent : "Les infrastructures sont intéressantes, les conditions sont idéales pour travailler. La ville, le club et nous devons faire changer les choses pour retrouver de l'unité, un projet collectif sans fracture. Les gens ici sont compétents".



Enfin, le nouvel entraineur de l’olympien s’est aussi exprimé sur ses méthodes de travail et notamment l’utilisation excessive de la vidéo. "La vidéo permet de se projeter visuellement. Ça permet de montrer pourquoi on va faire telle ou telle chose. Ça aide à développer la culture de jeu et qui relève de l'explication et de la compréhension", s’est-il défendu.