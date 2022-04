L'ambiance est bonne au sein de l'Olympique de Marseille. Bien loin de l'atmosphère délétère de la fin de l'ère Villas-Boas. Sous la direction de Jorge Sampaoli, les choses sont rentrées dans l'ordre et le club phocéen pointe à une prometteuse troisième place du classement de Ligue 1. Quelques joueurs du vestiaire ont accepté de parler avec humour de leur entraîneur.



Face aux caméras de RMC Sport, William Saliba, Amine Harit, Dimitri Payet et Pape Gueye se sont laissé aller à quelques confidences et n'ont pas hésité à charrier avec malice le stratège argentin. C'est Harit qui a ouvert le bal. "C'est un tricheur. Il triche trop. Il ne faut pas jouer avec lui au tennis-ballon. Il est nul et il triche." Éclat de rire de ses comparses, avant que Gueye ne prenne le relais.

"Il connait le foot, mais..."

Le milieu de terrain olympien a profité de la bonne ambiance pour enfoncer un peu plus Sampaoli. "Je pense que c'est le coach que j'ai eu qui est le plus nul au foot. Il connait le foot, mais qu'est-ce qu'il est nul." Ce dernier aura suffisamment d'humour pour bien prendre ces quelques savoureuses affirmations.