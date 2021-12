OM : Sampaoli montre la sortie aux joueurs « pas adaptés au projet »

Malgré quelques turbulences, surtout en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille est dans les temps en Ligue 1, où il occupe la place de dauphin du Paris Saint-Germain après avoir réalisé un gros coup comptable en milieu de semaine. Reste que Jorge Sampaoli tâtonne encore, même si du mieux est apparu contre Nantes. Ainsi, certains ajustements pourraient avoir lieu lors du Mercato hivernal. Qu’on ne s’y trompe pas : le club phocéen ne va pas recruter à tout va. En revanche, dans le sens des départs, l’hiver s’annonce agité.

Sous contrat jusqu’en 2025, Jordan Amavi n’a eu le droit qu’à deux apparitions en Ligue 1 cette saison, et fait ainsi partie des candidats au départ. Les propos de Jorge Sampaoli, vendredi devant la presse, laissent peu de doutes à ce sujet. « C'est une situation particulière pour Jordan. La saison dernière, il a eu des soucis, des blessures, on n'a pas pu l'évaluer. Il a eu des problèmes avec le système avec notre façon de jouer. C'est un latéral qui fait beaucoup d'aller-retour. Quand on veut l'utiliser en troisième central ou hybride, ça ne s'est pas bien passé pour lui donc il n'a pas bien joué », a expliqué le technicien argentin.

"L'important, c'est que le joueur progresse"

Avant de généraliser son propos. « Jordan ou autre ont le droit de chercher une porte de sortie. L'entraîneur aussi peut le penser. L'important c'est que le joueur progresse, sinon c'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe peut le faire. Il y a certains joueurs qui ne sont pas adaptés à notre projet », a poursuivi le technicien marseillais qui commence, par exemple, tout juste à trouver la bonne formule pour Gerson, et qui a décidément des critères très spécifiques sur les joueurs qu’il souhaite inclure dans son projet.