OM - Sampaoli : "Maintenir cette exigence"

Jusqu'ici, l'Olympique de Marseille n'a pas connu la défaite toutes compétitions confondues. Tenu en échec face au Lokomotiv Moscou jeudi pour son entrée en lice en Ligue Europa (1-1), le club phocéen a repris sa marche en avant en Ligue 1 à la faveur d'un succès logique contre Rennes, dimanche à l'Orange Vélodrome (2-0). Au classement du Championnat de France, Marseille est dauphin du PSG, à 5 points du club francilien, avec la perspective de réduire possiblement cet écart en sachant que l'OM compte un match en moins - face à Nice. Suite au troisième succès consécutif de son équipe en Ligue 1, Jorge Sampaoli a souligné de nombreux aspects positifs en conférence de presse.



"Ce jeu est encore plus beau quand on attaque que quand on défend"

Le technicien argentin a mis en avant les bonnes intentions de son groupe dans le jeu. "L'intention de ce groupe jeune est que le public prenne du plaisir à travers le jeu et l'attaque. On sait très bien qu'il y a encore certaines choses à améliorer, notamment de concrétiser nos occasions quand nous sommes dominateurs, comme lors des 30 premières minutes. Mais ce qui me plait encore plus est que le groupe assimile le fait que ce jeu est encore plus beau quand on attaque que quand on défend. On l'a fait à Monaco, ici, et en Russie, où on a dominé mais pas gagné. L'idée est de le faire à chaque match, et de maintenir cette exigence", a commenté l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Avec 12 buts marqués en 5 matchs de Ligue 1, l'OM demeure la deuxième attaque la plus prolifique de l'élite du football français, comme Nice, mais derrière le PSG, qui a marqué 18 buts en 6 rencontres. Mercredi, pour le compte de la 7ème journée, c'est sur la pelouse d'Angers que l'Olympique de Marseille se déplacera (21 heures).