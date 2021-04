La lutte pour le titre n'est pas le seul enjeu dans le championnat de France de Ligue 1. La bataille pour les places européennes reste également au cœur de l'actualité, à six journées du terme de la saison. L'Olympique de Marseille, situé à la sixième place du classement, est en plein dedans. Pour autant, avant la réception de Lorient, samedi à l'Orange Vélodrome lors de la 33ème journée (17h00), Jorge Sampaoli a fixé son objectif principal, qui n'est pas articulé autour d'une position concrète.

"Les résultats doivent venir d'un style de jeu"



"Une équipe qui change de coach en milieu de championnat, ce n'est jamais simple. Ça rend difficile d'assimiler les changements à court terme. C'est un défi pour nous. (...) Je suis d'accord avec vous ; le calendrier est peut-être plus difficile pour nos concurrents directs", a d'abord tenu à expliquer l'ancien sélectionneur du Chili (l'OM affrontera Lorient, Reims, Strasbourg, Saint-Étienne, Angers et Metz, ndlr). Déterminé à clarifier son opinion sur le thème de la lutte pour l'Europe, le natif de Casilda a tenu à s'exprimer à nouveau après une relance.





"Je me suis peut-être mal expliqué à ce sujet. Nous n'avons aucune ambition au niveau du classement. On est encore en train de travailler. Ces matchs sont pour nous de la formation et de l'évaluation. Si les résultats nous mènent à un classement, très bien, mais ce n'est pas, en soi, un objectif. Si je vous disais que c'est un objectif, ce serait vous mentir. (...) Mais l'objectif n'est pas telle ou telle place, c'est de bien jouer pour obtenir un meilleur classement que l'actuel. Voilà mon objectif personnel, et on ne peut rien espérer si on a un objectif juste basé sur le classement. Les résultats doivent venir d'un style de jeu", a-t-il assuré.