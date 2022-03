L’Olympique de Marseille a franchi l’écueil du FC Bâle en Ligue Europa Conférence. A l’aller comme au retour, les Phocéens se sont imposés 2-1. Un tour bien négocié et qui fait plaisir à son entraineur, Jorge Sampaoli. Ce dernier s’est dit très séduit par ce que proposent ses protégés en ce moment et se montre très confiant en vue de la suite et en particulier pour le match de dimanche prochain contre Nice.

Sampaoli loue son équipe

"La qualification est juste car l'équipe a très bien joué sur les deux matchs. On aurait pu gagner avec plus de buts, a-t-il déclaré en conférence de presse. La victoire d’aujourd’hui était très importante. La façon dont l’équipe a joué aujourd’hui, nous rend confiant sur les capacités du groupe à faire un grand match dimanche ». La série de trois victoires d’affilée a également de quoi conforter les Phocéens et leur catch dans leurs certitudes.



Le technicien argentin est enthousiaste, mais il sait aussi que la partie ne sera pas facile face aux Aiglons. Il faudra que ses hommes récupèrent au mieux pour être dans les meilleures conditions lors de ce choc domestique. « Le match de dimanche sera très différent, a-t-il prévenu. Nice a pu se préparer toute la semaine, alors que nous avons dû jouer aujourd’hui à Bâle et que l’on n’aura que deux jours pour préparer le match. Mais gagner c’est bien pour l’émotion. En plus, le Vélodrome sera plein ».