OM : Sampaoli et Payet satisfaits du succès contre Lorient

L'Olympique de Marseille n'a pas failli après les points perdus par Nice et Lens. Après les défaites du club azuréen à Troyes (1-0) et celle du club nordiste à Montpellier (1-0), l'OM a su disposer de Lorient à l'Orange Vélodrome (4-1) afin de remonter sur la troisième marche du podium de Ligue 1. Un succès rendu possible grâce à une prestation collective forte, et des réalisations de Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi (doublé) et Arkadiusz Milik. Au terme de la rencontre, la satisfaction était de mise, à une semaine du choc face au PSG, le 24 octobre prochain sur la même pelouse.

"La victoire est méritée" selon Sampaoli

"En première mi-temps, ce penalty nous a fait un peu stresser. Cela nous a obligés à faire beaucoup plus d'efforts. Lorient fait un bon début de championnat. La victoire est méritée car nous avons eu beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. Il y a un gros écart au tableau d'affichage et il faut poursuivre sur cette voie", a notamment expliqué le technicien argentin en conférence de presse. Auteur de trois passes décisives et d'une prestation de haut niveau dans sa position préférentielle de numéro 10, Dimitri Payet a souligné le bénéfice de la trêve internationale pour l'OM, qui restait sur une mauvaise dynamique générale avant ce succès.

La Lazio puis le PSG, un programme chargé pour l'OM

"Nous n'avions pas de doutes (après 4 matchs sans victoire) mais on savait qu'on devait parfaire notre jeu et peut-être retrouver un second souffle. Peut-être que cette trêve nous a fait du bien, on a pu regarder ce qu'on avait mal fait, on a pu travailler sur nos points faibles. Même si tout n'a pas été parfait ce soir (dimanche, ndlr), on s'est rapproché du niveau qui est le nôtre. On a marqué 4 buts, ce n'est pas rien, on n'en a pris qu'un, c'est un penalty. On va prendre ce qu'on a fait de bien et on a une grosse semaine qui nous attend. C'est bien pour la confiance de la démarrer comme ça", a expliqué Payet. Une semaine qui verra donc l'OM affronter la Lazio Rome lors d'un déplacement en Ligue Europa (jeudi, 18h45) puis le PSG se présenter sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, dimanche 24 octobre pour la conclusion de la 11 journée de Ligue 1 (20h45).