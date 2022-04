OM : Sampaoli espère un Orange Vélodrome "enthousiaste" contre le PAOK Salonique

Sampaoli demande le soutien du public

Avec Mandada titulaire, mais sans Milik

Jorge Sampaoli désire le soutien de l'Orange Vélodrome. Ce mercredi en conférence de presse, le technicien argentin a dressé le constat d'un manque d'engouement autour de la Ligue Europa Conférence, alors que l'OM affrontera le PAOK Salonique, jeudi en quart de finale aller de la nouvelle compétition européenne (21 heures). "Il y a une différence de motivation parfois entre les clubs. Cela avait aussi été le cas à Bâle et à Qarabag., a-t-il estimé, dans des propos rapportés par RMC Sport.L'ambiance pourrait être électrique dans les tribunes, avec pas moins de 3 000 fans du PAOK attendus indique L'Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif précise que le dispositif de sécurité mis en place sera quasiment similaire à celui disposé contre le PSG (le 24 octobre) et Nice (le 20 mars). RMC explique que 35 000 billets ont été vendus, avec un espoir de voir 40 000 supporters de l'OM dans les tribunes de l'Orange Vélodrome. Lancé dans une lutte pour la qualification à la Ligue des Champions en Ligue 1, avec sa deuxième place au classement, Marseille ne doit pas galvauder la compétition européenne, selon Sampaoli., a-t-il affirmé., a glissé le coach de l'OM, qui devra cependant se passer de Luan Peres (suspendu) et d'Arkadiusz Milik, trop juste après avoir été touché aux ischios en sélection. "On fait tout ce qu'on peut pour le récupérer pour le match d'après (contre Montpellier, dimanche en Ligue 1)", a clamé Sampaoli. Konrad de la Fuente, blessé lui au cartilage, va subir une intervention, et devrait manquer à Marseille durant plusieurs semaines. ", a déploré le natif de Casilda, dans des propos retranscrits par L'Equipe.