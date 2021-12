OM : Sampaoli dresse un premier bilan de la saison

"L'OM mérite beaucoup mieux que ce qu'il s'est passé dernièrement"

Jorge Sampaoli n'est pas encore totalement satisfait de son équipe. Dauphin du PSG en Ligue 1, à 13 unités du club de la capitale, l'OM possède une marge progression importante aux yeux du technicien argentin. Invité à dresser un premier bilan général ce mardi, à la veille de la réception de Reims pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1 (mercredi, 21 heures), l'entraîneur a donné son avis avec franchise.Avec le temps, ceux-ci ont commencé à s'adapter à notre jeu, à nos possibilités", a-t-il affirmé en conférence de presse dans des propos relatés par L'Equipe.Notant que les joueurs s'éloignaient de l'idée désirée sur le plan du jeu, particulièrement en raison d'un "manque de tranchant quand on a une supériorité totale", le natif de Casilda a clamé son désir de travailler sur celle-ci afin de la faire perdurer dans le temps.Qu'ils (les joueurs, ndlr) prennent du plaisir à jouer au football avec ce maillot, devant un stade plein, peut être aussi important que de prendre des vacances."Surfant sur une dynamique de trois succès consécutif toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a l'occasion de confirmer sa place de dauphin du PSG, surtout sous les menaces représentées par Rennes (situé à 1 point derrière) et Nice (2). De quoi satisfaire Sampaoli ? "Je ne suis jamais satisfait. Quand on vient à l'OM, et qu'on perçoit de l'extérieur ce que le club représente, on vient pour faire de grandes choses, pour essayer de remporter des titres., a répondu le vainqueur de la Copa America 2015 avec le Chili. Par la même occasion, il a défini la marche à suivre pour la seconde partie de saison : "Il faudra tenir en Championnat face au retour de certaines grandes équipes, qui ne sont pas forcément très bien parties cette saison, et essayer de faire de belles campagnes en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence."