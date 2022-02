Dimanche dernier, après le faux pas inattendu enregistré contre Clermont en championnat, Dimitri Payet a poussé un gros coup de gueule. Remonté par la prestation médiocre de son équipe marseillaise, le Réunionnais a invité ses coéquipiers à un peu plus d’humilité. Des déclarations qui ont fait beaucoup jaser, et qui logiquement sont arrivées aux oreilles de Jorge Sampaoli.

Sampaoli n’en veut pas à son capitaine

En conférence de presse ce mercredi, et à la veille du match de barrage retour contre Qarabag en Ligue Europa Conférence, l’entraineur marseillais a indiqué que son capitaine était libre de s’exprimer comme il le désirait. « Je pense que chaque personne a le droit de dire ce qu'il veut. Et ça dépend aussi de chaque match. Il faut travailler pour que ça ne se répète pas, surtout nos difficultés à gagner au Vélodrome », a-t-il confié. L’Argentin tenait pourtant un discours différent lorsque les doléances émanaient de son autre vedette, l’attaquant Arkadiusz Milik.



Tout en demandant un sursaut à son groupe, Sampaoli a insisté sur la nécessité de ne pas tout remettre en question à cause d’un simple accroc. "Je suis convaincu de ma manière de jouer, a-t-il lâché. Par moment, ça fonctionne, par moment, non (...) Il y a une forme particulière de voir la victoire ou la défaite. Si vous regardez bien les derniers matches, la tactique ne change pas beaucoup (...) Ce qui change c'est comment l'adversaire se positionne, où sont les espaces. Mais pour vous (les journalistes, ndlr), si l'on gagne ou l'on perd, tout est différent même quand ça ne l'est pas."