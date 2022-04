Jorge Sampaoli (entraineur de l’OM sur Prime Vidéo) : « Je pense qu’on a bien joué. On a eu le contrôle du ballon pendant pas mal de temps. On a poussé dans les derniers instants pour avoir le nul. On aurait pu avoir un résultat meilleur. Il n’y a pas que l’accumulation des matches (qui dérange), mais aussi l’effectif réduit. On n’est pas armés pour jouer autant de matches. Je pense qu’on a été meilleurs qu’eux en première période. Quand vous jouez contre l’un des meilleurs effectifs au monde, c’est difficile. Mandanda pas titulaire ? Il a été très bien lors des derniers matches. J’ai beaucoup de respect pour lui, mais faire jouer Pau Lopez était aussi important. Ce sont deux très bons gardiens. C’est mon choix ».



Cédric Bakambu (attaquant de l’OM sur Prime Vidéo) : « Tous les matches, on les dispute pour gagner. On avait un plan de jeu, basé sur la possession. On a eu du mal à entrer dans le match. Après, les grandes rencontres, ça se joue sur les détails. On perd, mais la route est encore longue, il reste des points à prendre et il va falloir se battre jusqu’à la fin. On a joué par intermittence, mais il fallait s’y attendre face au PSG, une grande équipe. On savait que ça allait être compliqué. J’ai confiance en mon équipe et en mon staff. Il va falloir faire le maximum. On était déçus dans le vestiaire, mais il va falloir se remettre dans le bain, afin d’entamer le sprint final de la meilleure des manières. »