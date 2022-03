"J'apprécie ces moments, ils me permettent d'apprendre, me poussent à travailler plus encore. Dans ces instants difficiles, je suis prêt à foncer, tête baissée, pour trouver des solutions, pour trouver la voie". Jorge Sampaoli a d'abord fait preuve de philosophie au moment de commenter les tensions qui planent à Marseille depuis quelques semaines. Mais le technicien argentin s'est montré plus vindicatif en évoquant l'attitude des supporters, qu'il juge impatients et parfois ingrats. Sampaoli sur les supporters : "Parfois, des gens se sentent au-dessus du club"

"Je suis arrivé il y a un an, la Commanderie brûlait... C'est difficile pour les joueurs d'avoir tant de pression, la peur de perdre s'installe parfois. Or, on ne peut pas jouer avec cette peur au ventre. Quel que soit le résultat, victoire, nul ou défaite, l'important est de jouer sans peur. Moi ce que je veux, c'est le bien de l'OM. Je ne pense pas aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants, mais au club. Je veux amener l'OM le plus haut possible, c'est pour cela que je travaille toute la journée", a lâché le technicien argentin, avant de préciser sa pensée.

"C'est facile de nous aimer quand on gagne, mais on veut du soutien plutôt pour gagner"

"Parfois des gens se sentent au-dessus du club. Moi quand je suis arrivé ici, nous étions onzièmes au classement (l'OM était huitième avec un match en retard quand Sampaoli a dirigé son premier match, le 10 mars 2021, ndlr). Nous avons été longtemps seconds cette saison, devant Lyon, Lille, Rennes ou Lens, des équipes bien établies. On a besoin de ressentir de l'amour, du soutien, constamment. Pas seulement quand on gagne. C'est facile de nous aimer quand on gagne, mais on veut du soutien plutôt pour gagner. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, il y a eu de nombreux changements l'été dernier. On a tendance à perdre de vue nos objectifs en fin de saison, on doit inverser cette tendance. La Ligue Europa Conférence est une bonne chose pour enchaîner." Premier éléments de réponse dans cette compétition contre Bâle, ce jeudi.