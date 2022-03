OM : Sampaoli aborde son rapport avec Longoria

"On a le même objectif qui est d'améliorer l'histoire de l'OM"



Derrière le club phocéen se trouvent Rennes (à 1 point), Strasbourg (à 3) ou encore Nantes (à 5). Battu deux fois lors des 3 derniers matchs sur le plan national, le groupe de Jorge Sampaoli a su se reprendre jeudi soir en 8ème de finale de la Ligue Europa Conférence, avec un succès face à Bâle (2-1). Dimanche, c'est un déplacement sur la pelouse de Brest qui attend l'OM et le technicien argentin, lui, s'est retrouvé au centre de nombreuses critiques, notamment concernant son utilisation d'Arkadiusz Milik.Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a assuré ne pas subir de pression de la part de son président, Pablo Longoria, concernant les compositions de son équipe. "Non il n'a aucune influence à ce niveau car il me connait et il sait que je ne le permettrais pas. Je ne permettrais pas que l'on ait une influence sur mon travail. Chacun a son travail. On partage nos opinions, parfois sur les situations des matchs., a-t-il expliqué, devant les médias.Conscient de la nécessité des résultats pour Marseille, Sampaoli a également confié son opinion sur l'état d'esprit que doit présenter sa formation afin de répondre du mieux possible sur le terrain. "Il faut croire en notre idée car quand on y croit plus, on est désorganisés. On a peu de temps, il y a une obligation de résultats. L’équipe est jeune., s'est-il exprimé, s'attendant à de possibles "problèmes" dans la dernière ligne droite, avec les retours de Lyon, Rennes ou Lens.