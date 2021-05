OM : Sakai explique son départ du club

Hiroki Sakai aurait dû disputer son dernier match sous les couleurs de l'OM, dimanche sur la pelouse de Metz (1-1) lors de la 38ème journée de Ligue 1 mais en raison d'une douleur au genou, il n'avait pas été convoqué par Jorge Sampaoli pour la rencontre. Alors qu'il lui restait encore un an de contrat avec le club phocéen (juin 2022), le joueur a pris la décision de partir pour s'engager en faveur des Urawa Red Diamonds, au Japon. Ce choix découle d'une certaine logique, selon l’intéressé qui s'est confié à La Provence, ce mardi.

Un départ de l'Europe par amour pour l'OM

お疲れさまでした @hi04ro30ki。 🙏

Notre latéral 🇯🇵 quitte le club après 5️⃣ saisons et 1️⃣8️⃣4️⃣ matchs sous le maillot 𝗯𝗹𝗲𝘂 𝗲𝘁 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰.



𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗛𝗶𝗿𝗼𝗸𝗶 💙 #AJamaisOlympien pic.twitter.com/opt88LrA0o



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 25, 2021

Auteur de 185 matchs avec l'OM, pour 13 passes décisives et 2 buts, le latéral a notamment justifié son départ par un attachement profond au club, en plus de la perspective de rentrer au pays après une période de 9 ans à l'étranger, entre son passage à Hanovre (de 2012 à 2016) et celui en Ligue 1. "À vrai dire, je souhaitais continuer à jouer ici encore le plus longtemps possible., a-t-il expliqué, avant de continuer : "Cette année, je me suis posé la question de savoir si j'avais bien aidé le club. C'est pour ça que j'ai décidé de partir."Marqué par sa relation avec les supporters de l'Orange Vélodrome, il a ainsi quitté l'Europe afin de "ne pas avoir à jouer contre l'OM (...)Je suis vraiment reconnaissant pour ces 5 années. Ce n'est pas un adieu. Désormais, je suis un supporter de l'OM !", a-t-il clamé.