OM : Rongier s’en prend à la Ligue 1

À la veille de recevoir Strasbourg, ce vendredi, 21h, dans la course à la cinquième place, Valentin Rongier a été questionné à propos d'une refonte de la Ligue 1 à 18 clubs. Une réforme que souhaiterait mettre en place la Ligue de Football Professionnel (LFP), à partir de 2022.

Trop de matchs en Ligue 1 pour Rongier

Le milieu de terrain de l'OM s'est montré favorable à cette idée. "C'est une question compliquée et ce n'est que mon avis mais, moi, je suis pour une Ligue 1 à 18 clubs. Quand on pense aux équipes qui jouent énormément de matchs, c'est dur. On tire sur la corde. Quand on enchaine, c'est très compliqué. Nantes est 18e ? Alors, Nantes reste en Ligue 1 et après, on la met à 18", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Alors que cette réforme semble faire l’unanimité au sein des présidents de clubs de Ligue 1, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, souhaiterait même voir une Ligue 1 à 16 équipes pour dynamiser le Championnat.