Avec les arrivées attendues par Pablo Longoria de Pol Lirola (Fiorentina) et de Daniel Wass (Valence) à l'OM, Valentin Rongier aura bien du souci à se faire. En attendant, l'ancien Nantais a été chargé d'une mission : s'adapter au système en 3-2-4-1 installé par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. Un système dans lequel Rongier se retrouve latéral droit. Et l'adaptation n'est pas sans heurts...

"Un peu compliqué"

"C'est un petit peu compliqué pour moi d'occuper ce poste, avec deux positions en une. Quand on défend, je me situe comme un latéral droit et quand on a le ballon, le coach me demande d'être dans l'entrejeu. Ce sont différents repères. Le plus dur c'est dans les transitions, quand on perd la balle, de me repositionner surtout face à des joueurs rapides. C'est nouveau pour moi, a glissé le joueur dans les pages de La Provence. Le coach essaie de me donner des consignes, je mets du temps à trouver mes repères, mais il y a du mieux match après match, entraînement après entraînement, on essaie de s'adapter. Si le coach met Bouba (Kamara) ou moi à ce poste-là, c'est qu'il pense que nous avons les capacités de le faire. On verra au fil des matchs."