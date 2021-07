OM : Ribéry pisté par le club ? Longoria répond

"On a déjà 4 joueurs sur le plan offensif"

Calcio In Pillole), l’agent du joueur aurait contacté l'OM afin de proposer les services de son client. Un sujet qui a été évoqué par le président du club phocéen en conférence de presse, ce jeudi, alors que Ribéry est libre depuis 1er juillet dernier, et son départ de la Fiorentina. "Ribéry, première nouvelle. J’ai beaucoup de respect pour lui. On a déjà 4 joueurs sur le plan offensif. Il y a beaucoup de noms qui sortent, c’est normal, ce sont les rumeurs du marché", a ainsi clarifié le dirigeant espagnol.

La mia esperienza a Firenze purtroppo sta volgendo al termine. Mi sono sempre sentito pienamente a mio agio all’interno del club e vorrei ringraziare l’intera società . Grazie a tutto il personale, lo staff, il reparto medico, tutti i fisioterapisti e i miei compagni di squadra. pic.twitter.com/tnxmQHyiMz

— Franck Ribéry (@FranckRibery) July 1, 2021

La période de mercato estival que traverse l'Olympique de Marseille est dense.Des noms, plus surprenants, sont évoqués. Celui d'Hatem Ben Arfa l'a été, avant que cette piste ne soit désamorcée par Pablo Longoria en conférence de presse : "Sur Ben Arfa j'étais un peu étonné, j'ai beaucoup de respect pour un joueur comme lui. Mais il y a une chose que j'apprécie pas du tout, je n'aime pas que l'on révèle les discussions personnelles. Et je refuse que l'on utilise l'OM pour des fins personnelles. C'est ce que je ne peux pas accepter. C'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli et pas le contraire", avait expliqué le président de l'OM.Ce jeudi, une rumeur a germé à propos d'un possible retour de Franck Ribéry (38 ans) du côté de l'Orange Vélodrome, 14 ans après son départ. Selon le journaliste Ekrem Konur (Affirmant son désir de donner à Sampaoli les joueurs adéquats afin de mettre en place sa philosophie de jeu, Longoria a avoué que le mouvement n'allait pas s'arrêter là pour l'OM.Il y a des postes où l’on doit se renforcer. Il va y avoir des départs qu’il faudra remplacer. Il y a également des postes qui ne sont pas doublés", a-t-il commenté.