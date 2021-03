OM-Rennes : Les compositions des équipes

Un système en 5-3-2 pour Sampaoli



Le 11 de départ de 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 pour cet #OMSRFC ⚔️



🗣 ALLEZ L'OM 💙 pic.twitter.com/ti5Pg3b8jD

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2021

C'est ce mercredi soir que Jorge Sampaoli va diriger son premier match en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le technicien argentin a pris ses fonctions cette semaine après une semaine d’isolement comme l'exige le protocole. Présenté mardi à la presse en compagnie de son président, Pablo Longoria, Sampaoli a mis en exergue son désir de gagner comme une obligation . Ainsi, pour sa grande première, il a opté pour un nouveau schéma, se passant du traditionnel 4-3-3.Pour rappel, il sera privé de Pape Gueye, suspendu, et d’Olivier Ntcham, pas qualifié pour la rencontre qui devait initialement se jouer le 30 janvier dernier. Le match avait été reporté en raison des incidents survenus à La Commanderie. C'est dans un 5-3-2 que l'OM va évoluer contre Rennes, avec les présences de Payet, Thauvin et Milik sur le front offensif.Du côté de Rennes, ce sera également la première de Bruno Genesio. L'ancien entraîneur de l'OL a lui opté pour un système plus classique. Il s'appuiera sur un trio formé par Nzonzi, Camavinga et Grenier dans son entrejeu.: Mandanda - Lirola, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Khaoui, Kamara, Payet - Thauvin, Milik.: Gomis – Soppy, Nyamsi, Aguerd, Maouassa – Nzonzi, Camavinga, Grenier – Doku, Guirassy, Terrier.