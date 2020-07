Adil Rami a quitté l'Olympique de Marseille en 2019, ce qui ne l'empêche pas de suivre et de commenter l'actualité olympienne. Et les bruits autour du rachat de l'OM n'ont pas échappé au champion du monde. Rami connaît bien l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, ainsi que son fils. Et le verdict est positif. "Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai eu la chance de rencontrer Monsieur Ajroudi. Je pars en vacances avec son fiston. Je peux vous dire que ce sont des gens bien, des hommes, ça change. Mais après je n’ai pas suivi", a ainsi confié l'ancien Marseillais via une story Instagram, glissant un petit tacle aux dirigeants marseillais au passage.

"Des hommes, ça change"



Dans un entretien accordé à L'Equipe, Ajroudi s'est dit confiant concernant son projet de rachat. "Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C’est tout. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement". Pour rappel, Frank McCourt a affirmé lors de sa récente audition devant la DNCG qu'il n'avait pas l'intention de céder le club phocéen.