Relâchés les Marseillais ? La défaite de Rennes concédée vendredi soir devant Monaco (2-3) enlève, imagine-t-on, un peu de pression à l’OM qui conservera, quel que soit le résultat à Paris, trois points d’avance en Championnat sur les Bretons (3emes). Les joueurs de Jorge Sampaoli peuvent s’appuyer aussi sur une dynamique de huit succès de rang, toutes compétitions confondues, le dernier obtenu jeudi soir en Grèce face au PAOK Salonique (1-0). Steve Mandanda avait brillé dans ce quart retour de Ligue Europa Conférence.

Mandanda a perturbé Sampaoli

Le capitaine de l’OM, également dans le onze de départ contre Montpellier dimanche dernier en Ligue 1 (2-0) et lors du quart aller de la C4, a peut-être bousculé la hiérarchie établie par son entraîneur qui lui a préféré Pau Lopez la majorité de la saison. Si Steve Mandanda avait joué le week-end dernier en Championnat contre les Héraultais, c’était pour préparer l’Europe, avait expliqué Jorge Sampaoli. Mais après une nouvelle performance de classe, le doute est permis avant ce PSG-OM, affiche de la 32e journée de Ligue 1.

"Je me souviens aussi de ce que Pau a fait cette saison"

« On n'a pas encore choisi. On est très content de Steve Mandanda, ça fait une belle concurrence pour Pau Lopez », a confié le technicien argentin, samedi en conférence de presse, cité par Le Phocéen. « J'ai de la reconnaissance pour Mandanda, mais je me souviens aussi de ce que Pau a fait cette saison. » Pas facile, il est vrai, de dégager une tendance entre « El Fenomeno » et l’Espagnol.