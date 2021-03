OM : Quel avenir pour les jeunes avec Sampaoli ?

Trois jours après une élimination honteuse face à Canet-en-Roussillon (N2) en Coupe de France, pour le dernier match de Nasser Larguet sur le banc, Jorge Sampaoli a effectué ses grands débuts en tant qu’entraîneur de l’OM mercredi contre Rennes. Une première réussie pour le technicien argentin, qui a mis en place un système plus offensif et vu ses hommes l’emporter sur la plus courte des marges face aux Bretons (1-0), grâce au tout premier but avec le club marseillais de Michaël Cuisance, entré en jeu à dix minutes de la fin.



Longtemps en grande difficulté depuis son arrivée sur la Canebière, le milieu de terrain de 21 ans prêté par le Bayern Munich pourrait prolonger l’aventure l’année prochaine. C’est en tout cas le souhait de Sampaoli, comme il l’a expliqué en conférence de presse. Mais quid des autres jeunes du club phocéen, alors que Boubacar Kamara (21 ans) reste un cas à part ?

Lancé chez les professionnels par Larguet, qui va redevenir directeur du centre de formation, l’attaquant sénégalais Bamba Dieng (20 ans), qui avait marqué à Auxerre pour sa première apparition en pro, pourrait avoir du mal à trouver du temps de jeu d’ici la fin de saison, surtout avec une seule compétition à disputer.

Sampaoli convaincu par Balerdi ?



Resté sur le banc contre Rennes, il ne fait pas partie du groupe qui accueille Brest samedi après-midi (17h00). Et le défenseur Christopher Rocchia (23 ans), entré en jeu pour les dix dernières minutes mercredi, n’en sera pas non plus.

Un autre minot, l’arrière central Lucas Perrin (22 ans), qu’André Villas-Boas avait fait débuter en Ligue 1 lors du dernier exercice et à qui Nasser Larguet a offert sa première titularisation de la saison, y figure en revanche bien, tout comme le Brésilien Luis Henrique (19 ans), passeur décisif pour Cuisance.



Mais un autre jeune pourrait tirer son épingle du jeu en cette fin de saison. Surtout si Sampaoli continue à aligner un 5-3-2, comme contre Rennes. Son compatriote argentin Leonardo Balerdi (22 ans) a ainsi eu droit à sa dixième titularisation de la saison en Ligue 1, et a récolté les louanges de son coach, qui a souligné son "rôle important" et à quel point il avait su se montrer "solide".

D’autres pourraient encore émerger, l’ancien entraîneur de l’Atlético Mineiro ayant repris une habitude de Marcelo Bielsa en animant des séances pour les jeunes du centre de formation ainsi que ceux de la réserve. La confirmation que les choses ont déjà commencé à changer à Marseille. Enfin pour le meilleur ?